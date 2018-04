“Un po’ per celia”, sabato la presenzione del libro di Felice Rossello

Savona. Sabato 21 aprile alle 17 in Sala Rossa del Comune di Savona in corso Italia 19, alla presenza del sindaco Ilaria Caprioglio, Pietro Galeotti presenterà il nuovo libro di Felice Rossello, “Un po’ per celia”, che tratta degli Amici dell’Arte e di Francesco Rossello, che degli Amici dell’Arte nel periodo ’45-’66 è stato l’anima.

Gli Amici dell’Arte, nati nel 1914 con prolusione di un giovanissimo Angelo Barile, erano un’associazione che voleva promuovere un teatro “consapevole” in una città di provincia. Non per nulla furono d’esempio per molte città d’Italia.

Il titolo del libro è il motto con cui Francesco Rossello, medico e regista teatrale a tempo perso, fondatore del Teatro del Pozzetto di via Famagosta, firmava le opere teatrali che mandava ai concorsi.