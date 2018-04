Serie C Silver: Vado verso la semifinale

Vado Ligure. Buon allenamento (almeno per tre quarti di gara) per la Pallacanestro Vado, che nell’ultima gara del girone, ormai ininfluente per la classifica finale, affronta il Tigullio alla sua ultima partita ufficiale della stagione.

La partita scorre abbastanza piacevole ed equilibrata nel punteggio per la prima metà; dopo l’intervallo Vado riesce ad aumentare il vantaggio fino alla doppia cifra, mentre l’ultimo quarto scorre stancamente con le squadre ormai scariche fino al fischio finale.

Da segnalare nelle fila del Vado il buon esordio in C Silver del 2001 Lorenzo Marino. Dal prossimo fine settimana inizieranno le serie di semifinale in cui Vado affronterà (la prima in trasferta) Spezia, mentre il Cus Genova ospiterà Ospedaletti.

Il tabellino della partita valevole per la 6ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Tigullio Sport Team 59-52

(Parziali: 17-15; 31-25; 48-37)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 2, Lo Piccolo 2, Pelegi 7, Brignolo, Cerisola 10, Fazio 8, Gualandi 5, Marino 9, Pintus 4, Tsetserukou 12. All. Costa, ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Tigullio Sport Team: Radchenko 4, Zolesi 2, Naumovski, Arhangelski 4, Barnini 1, Wintour 6, F. Vexina 2, Belinghieri 3, Aldrighetti 2, A. Vexina 2, Caversazio 26. All. Pieranti.

Arbitri: Vicari (Imperia) e Andreini (San Bartolomeo al Mare).

La classifica finale del girone A: Cus Genova 20; Azimut Pallacanestro Vado 16; Tigullio Sport Team 10; Pegli 2.

Le semifinali: Cus Genova – Ospedaletti; Tarros Spezia – Azimut Pallacanestro Vado.