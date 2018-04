Savona. Trasferta amara per il Savona che viene superato per 40 a 34 dal Cus Pavia, fallendo nei minuti supplementari l’occasione per ribaltare il risultato.

Un incontro diverso dai precedenti, dove la squadra ligure ha impostato gioco e cambiato strategia, adattandola all’avversario. Di tutte le squadre del girone il Cus Pavia, infatti, è quella con la mischia più vicina come caratteristiche ai biancorossi; questo fatto ha dato la possibilità di contendere palloni nelle fasi statiche, riuscendo ad avere un certo numero di palloni giocabili. Ne è scaturito un incontro abbastanza equilibrato nel quale i colpi di scena si sono alternati in continuità.

Il Cus Pavia doveva vincere ad ogni costo per restare in corsa per la promozione; anche in questo turno il campionato ha sorpreso, confermando che tutti perdono contro tutti, con l’Amatori Genova capolista caduta a Rho. I padroni di casa hanno premuto immediatamente, riuscendo a segnare la prima meta entro il primo minuto. Sembrava un segno negativo per i restanti 79 minuti, ma così non è stato. Lungo tutto il primo tempo il team pavese ha dominato, ma scemando la sua forza e tenuta di campo di minuto in minuto.

Nella ripresa il Savona lentamente ha preso in mano le redini del gioco diventando sempre più deciso e convinto di poter ottenere un risultato a proprio favore. L’incontro è stato dunque molto combattuto, con continue marcature da parte di entrambe le squadre. A metà del secondo tempo il Cus aveva accumulato ben 18 punti di vantaggio sul Savona; sarebbe stato comprensibile un cedimento da parte dei biancorossi, ma è avvenuto il contrario. La squadra ligure si è via via caricata portando il divario a soli 6 punti, ovvero una meta trasformata.

Infatti gli ultimi scampoli di gioco e i minuti supplementari hanno visto il Savona risalire il campo con più fasi di gioco ed affacciarsi ai cinque metri avversari con un promettente tre contro due, bloccato in extremis dai lombardi.

Si è così concluso un incontro estremamente combattuto ed equilibrato, che avrebbe potuto essere nelle mani del Savona con qualche placcaggio in più nel primo tempo. Prossimo appuntamento domenica 22 aprile in casa con il Rho: con queste premesse sarà un grande match.

Il tabellino:

Cus Pavia – Savona Rugby 40-34 (p.t. 19-7) (punti 5-2)

Cus Pavia: Murer, Attye, Domenighini, Nicolato, Casali, Marconi, Giglio, Vescovi, Corbascio, Bianchi, Garbarini, Negri, Zambianchi, Blasigh (Facchino), Mazza. A disposizione: Tavarili, Morra, Capizzi, Inama, Conte, Zucchetti. All. Nicola Cozzi.

Savona Rugby: L. Ermellino (Berta), Serra (Scorzoni), Franceri, Ademi (R. Ermellino), Rossi, Costantino, Bernat, Sheu, Amato, Guida, Urbani, Pivari, Maruca (Santini), Baccino (Lanza), Giacobbe. All. Antonello Pischedda.

Arbitro: Armanini (Parma).

Marcature: p.t. 1° m Casali (5-0), 22° m Casali tr Domenighini (12-0), 24° m Rossi tr Ademi (12-7), 35° m Vescovi tr Domenighini (19-7); s.t. 4° cp Costantino (19-10), 10° m Facchino tr Domenighini (26-10), 17° m Guida tr Costantino (26-17), 21° m Casali tr Domenighini (33-17), 23° m Pivari (33-22), 29° m Marconi tr Domenighini (40-22), 35° m Bernat tr Costantino (40-29), 39° m Costantino (40-34).

I risultati delle formazioni giovanili:

Under 18: Union Riviera – Savona 5-26

Under 16: Savona – Collegno 45-7

Under 12: Undicesima classificata (su 24 squadre) al XV Turnoi International Baie des Anges di Nizza. Vittorie con Fayence, Saint Laurent du Var, Milano Sempione; pareggio con Stade Niçois; sconfitte con Monaco e Grasse.