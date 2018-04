Resta in carcere il ladro arrestato dopo aver aggredito un vigilante del “Lidl” di Ceriale

Ceriale. Resta in cella il marocchino di 29 anni che la settimana scorsa è finito in manette con l’accusa di rapina impropria aggravata al supermercato Lidl di Ceriale. L’uomo questa mattina è stato interrogato dal gip Francesco Meloni che ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere.

Durante l’interrogatorio, il nordafricano ha ammesso di aver rubato uno yogurt ed una confezione di würstel perché non aveva i soldi per pagarli. Ad accorgersi che l’uomo stava cercando di portarsi via i prodotti senza pagare era stato l’addetto alla vigilanza del negozio che lo aveva fermato all’uscita. Lo straniero però aveva reagito spintonandolo e colpendolo per poi tirargli anche delle pietre raccolte nel parcheggio del supermercato durante la fuga.

A bloccare il nordafricano ci avevano pensato i carabinieri della stazione di Ceriale subito intervenuti. A quel punto il ventinovenne era stato arrestato per rapina ed accompagnato in carcere. L’addetto alla vigilanza del supermercato, medicato in ospedale, era stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.