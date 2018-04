Pietra Ligure. Successo per il primo raduno organizzato dal Vespa Club Vespria di Pietra Ligure, che si è tenuto quest’oggi. Qualche goccia di pioggia non ha rovinato la festa.

Già ieri i vespisti si sono fatti notare in giro in gran numero per la cittadina. Questa mattina il ritrovo era fissato a partire dalle ore 8. In un’atmosfera di allegria, per una giornata indimenticabile in puro stile Vespa, si è partiti con le iscrizioni dei partecipanti e l’esposizione delle vespe nella centralissima via Matteotti. Si è proseguiti, alle 10,45 con un giro per le colline dell’entroterra pietrese e finalese.

A seguire, uno speciale aperitivo a cura della S.M.S. Concordia in uno degli angoli più suggestivi della riviera: il borgo medievale di Verezzi. Infine tutti a Ranzi, frazione di Pietra Ligure, per sedersi a tavola e degustare le specialità culinarie preparate dal circolo Giovane Ranzi, noto per l’organizzazione della rinomata Sagra del Nostralino e della rassegna dei birrai di Offenburg.

Nutrita la partecipazione al 1° raduno nazionale Città di Pietra Ligure, che ha ampiamente superato le duecento unità, catturando l’attenzione non solo degli appassionati ma anche di molti curiosi. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure e di quello di Borgio Verezzi.