Pietra Ligure. Il Pietra Ligure, in pieno extra time, raggiunge, con Spadoni, il Busalla, portando a casa un punto prezioso.

E’ un Mario Pisano su di giri, quello che si presenta davanti ai microfoni di Ivg:

“Temevamo la partita, con il Busalla, per la fisicità e l’organizzazione offensiva dei ragazzi di Cannistrà ed in settimana ho deciso di dare fiducia a giocatori che finora aveavano giocato meno e cioé Micci, Barone e Tarditi e sono orgoglioso della loro prestazione, come del resto dei veterani, che li hanno guidati per tutto l’arco della gara”.

“Ci manca un piccolo sforzo, per raggiungere una storica salvezza e dobbiamo continuare con l’attenzione, la determinazione e l’umiltà messa in campo, finora, in tutto il campionato”.