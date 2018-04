Pietra Ligure, al Santa Corona secondo incontro sull’autodifesa per gli studenti infermieri

Pietra Ligure. Ieri pomeriggio presso il Centro di Formazione e Aggiornamento situato all’interno dell’ospedale S. Corona, si è concluso il secondo dei due incontri sul tema delle aggressioni a danno degli operatori sanitari. A questi appuntamenti hanno partecipato gli studenti del terzo anno di laurea in scienze infermieristiche e sono stati svolti dagli istruttori dell’associazione sportiva Krav Maga Parabellum di Loano, ideatrice e promotrice del progetto “Araba Fenice” Corso di Difesa Personale per Operatori Sanitari, che pone tra i suoi obiettivi una maggiore consapevolezza nell’identificare, valutare e gestire le situazioni a rischio.

“Le aggressioni in campo sanitario anno un incidenza sempre più significativa su tutto il territorio nazionale, causando problematiche fisiche e/o psicologiche ed economiche” spiegano da Krav Maga Parabellum. Il Ministero della Salute con la raccomandazione numero 8 del novembre 2007 nata per prevenire comportamenti lesivi a carico degli operatori enuncia: “Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione”.

Il prossimo 22 aprile a Genova su invito del movimento Noi Siamo Pronti organizzatore della giornata: “La primavera degli infermieri” dedicata all’educazione sanitaria, all’ascolto dei cittadini e alla divulgazione delle idee degli infermieri, Il presidente della KMP Davide Carosa ideatore e responsabile di questo progetto illustrerà i dati raccolti durante i corsi accreditati e svolti nella nostra regione.

Il 12 maggio nella giornata nazionale dell’infermiere in Corso Italia a Savona saranno svolte nel pomeriggio attività in favore della cittadinanza a cura dell’ordine professionale (OPI) e dove sarà presente un gazebo informativo della KMP per sensibilizzare e far conoscere alla popolazione questo grave fenomeno a danno del personale sanitario.