Savona. Sabato 14 aprile, a Genova Pegli, sull’unica pista sopraelevata della Liguria, si sono svolti i campionati regionali pista di pattinaggio corsa per le categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Juniores e Seniores.

Tutti presenti gli atleti dell’H.P. Savona in line, che hanno disputato ottime gare dando ai tecnici Marco Monachesi e Marco Pasquini buoni spunti per il prosieguo della stagione.

Foto 2 di 2



Di seguito i risultati in dettaglio, categoria per categoria, per quanto riguarda i pattinatori gialloblù che si sono piazzati nelle prime tre posizioni.

Ragazzi 12 femmine

1 giro sprint: seconda Colicchio Michelle

m. 3000 eliminazione: terza Ben Dhaya Hadil

Ragazzi 12 maschi

1 giro sprint: primo Romairone Massimiliano

m. 3000 in linea: primo Monchiero Fabio, secondo Romairone Massimiliano

Ragazze femmine

m. 300 sprint: prima Vitale Lucrezia, terza Cadelli Serena

m. 3000 a punti: prima Vitale Lucrezia, terza Cadelli Serena

Ragazzi maschi

m. 300 sprint: primo Zani Luca

m. 3000 a punti: primo Zani Luca

Allievi femmine

m. 500 sprint: terza Fiorato Giulia

m. 5000 a punti: terza Fiorato Giulia m. 3000 americana: prima (Cadelli, Mancuso, Vitale)

Allievi maschi

m. 500 sprint: primo Romairone Federico

m. 5000 a punti: primo Romairone Federico

Juniores femmine

m. 500 sprint: seconda Verteramo Valeria

m. 5000 a punti: terza Monchiero Alice

m. 3000 americana: seconda (Calandria, Monchiero, Verteramo)

Hanno partecipato Ismajlisufaj Sara, Cavallero Alessia, Siri Carlotta, Roberto Maria, Fiorato Daniele, Fiorato Ernesto.

Giovedì 19 alcuni atleti dell’H.P.Savona in line partiranno per Geisingen, in Germania, per partecipare ad una tappa di Coppa Europa disputando gare di velocità e fondo sulla pista più bella d’Europa, che ben poco a che vedere con l’obsoleta pista di Genova Pegli.