Oggi al Circolo ARCI Messico & Nuvole di Albenga: DUB and SUN, Daytime in the garden w/ Victor Rice live + MrTBone

DOMENICA 15 APRILE // dalle 11.00 alle 18.00

DUB AND SUN // Daytime in the garden

pranzo sociale & a seguire VICTOR RICE live dub show accompagnato al trombone da Mr. T-Bone

VICTOR RICE porterà in questo tour i nastri originali con il meglio di DUB SIDE OF THE MOON, LONELY HEART DUB BAND, RADIODREAD, quindi non uno ma bensì 3 capolavori degli EASY STAR ALL STARS.

Maestro del dub, musicista, compositore, Victori Rice è nato a NYC ma da anni risiede ed è operativo a San Paolo del Brasile dove mischia il dub con i suoni del sud america. Prima di fuggire da NYC le sue mani hanno suonato e dubbato dischi per la prestigiosa etichetta EASY STAR RECORDS. Prima ancora, agli inizi degli anni 90 Victor è stato un pioniere della musica ska fondando i New York Ska Jazz Ensemble e il suo Victor Rice Octet. Ha suonato inoltre con Stubborn Allstarts, Skatalites e Laurel Aitken.

Lo show di Victor è unico al mondo, con se il suo Tascam a 8 piste, un mixer e le sue bobine originali.

prima & dopo Ma Nu & La Cosca dj-set

H12.00 Pranzo Sociale a base di antipasti / tagliata con contorni / dolce ed una consumazione ad €15 a persona. (necessaria la prenotazione telefonica)

h14.00 start music – drink station – spirit station powered by Guernica – games area – area relax.

Info & Prenotazioni 339 77 11 399 • 328 69 25 552 • 328 95 36 946

EVENTO a cura di Rock’n’Roll Robots / RIVIERA GANG CREW / Circolo Arci Guernica IM / Brixton Alassio PRESSO IL GIARDINO dell’ ARCI Messico & Nuvole Albenga, Via Piave 120

Ingresso Con Tessera Arci.