Liguria. Un promontorio anticiclonico si espande sull’Europa occidentale, mentre un lieve calo dei geopotenziali causerà un aumento dell’instabilità pomeridiana in terra ligure. Temperature sempre miti e gradevoli.

Stamane i cieli si presentano sereni o poco nuvolosi con presenza di altocumuli castellani, che molto spesso sono un chiaro indice di instabilità che si concretizzerà nelle ore a seguire. Si osservano banchi di nubi molto basse sul mar Ligure, che vanno a lambire anche la costa e le prime alture nella zona compresa tra voltrese ed arenzanese ed anche nel Golfo Paradiso. Cieli liberi altrove, con la sola presenza di foschie causate dall’umidità presente nei bassi strati. Le temperature stamane sono in linea col periodo, o poco superiori, e vengono osservate inversioni termiche in alta Val Bormida ed in Val Trebbia.

Per la giornata di oggi, martedì 17 aprile, dovremo quindi aspettarci un “ribollire” di cumuli lungo l’Appennino, che potrebbero poi evolvere in rovesci o acquazzoni, forse anche a carattere temporalesco. Nella seconda metà del pomeriggio non è da escludersi un parziale interessamento del settore costiero centro-orientale con sconfinamento dei temporali suddetti. Soleggiato altrove o al più poco nuvoloso, con cumuli innocui.

Le temperature si manterranno su valori miti e gradevoli, con un lieve calo dovuto alle brezze di mare ed ai possibili temporali. Nella giornata di domani, 18 aprile 2018, attese condizioni meteo più stabili ed un ulteriore aumento termico.