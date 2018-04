Loano, nella Sala del Mosaico la mostra “Presenze silenziose”

Loano. Si terrà sabato 21 aprile alle 18 l’inaugurazione di “Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi”, la mostra allestita dalla sezione Cai di Loano nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria. L’evento gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Comitato Scientifico Ligure, Piemontese e Valdostano e di Tam (Tutela Ambiente Montano).

I grandi protagonisti della mostra saranno l’orso, il lupo, la lince ed il gatto selvatico, che negli ultimi anni sono tornati a “frequentare” le alpi marittime e l’entroterra della nostra regione: “Con questa mostra e con le altre iniziative ad essa collegate – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – la sezione Cai di Loano accompagnerà i visitatori in un interessante viaggio alla scoperta di alcune delle creature più affascinanti del nostro ecosistema svelandone tutti i ‘segreti’ dal punto di vista biologico e comportamentale. Un appuntamento imperdibile, dunque, per chiunque voglia conoscere meglio l’ambiente naturale in cui vive”.

Oltre alla mostra, il Cai ha organizzato due appuntamenti volti ad approfondire ulteriormente alcuni aspetti del tema al centro dell’esposizione. Il primo si terrà venerdì 27 aprile alle 21 presso il cinema parrocchiale dei padri Cappuccini di via Manzoni a Loano. Ivan Borroni relazionerà sul tema: “Ritornano i grandi carnivori: cause, dinamiche, conflitti”. Seguirà dibattito. L’ingresso è libero.

Lunedì 30 aprile alle 21, sempre presso il cinema parrocchiale dei padri Cappuccini di via Manzoni Gabriele Cristiani presenta il suo film documentario: “I miei lupi: storia di un’estate passata ad osservare la tana di una coppia di lupi con i loro cuccioli, da maggio ad ottobre”. L’incontro è condotto dalla dottoressa Elisa Torretta, laureata in biodiversità ed evoluzione biologica. Segue dibattito. L’ingresso è libero.

L’esposizione sarà visitabile fino al 5 maggio negli orari di apertura del municipio e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.