Loano, la denuncia di alcune mamme: “Ecco le condizioni dei bagni nel palazzetto dello sport”

Loano. Piastrelle rotte o mancanti, stipiti spaccati, perdite. E’ questo il triste scenario all’interno dei servizi igienici del palazzetto dello sport di Loano.

Lo documentano le immagini scattate da alcune mamme di ragazzi che frequentano il PalaGarassini e inoltrate alla redazione di IVG. I genitori lamentano uno stato di degrado dei servizi, che versano in cattive condizioni.

“La struttura è frequentata ogni giorni da tanti ragazzi, bisognerebbe intervenire in qualche modo – è l’appello – per garantire loro di poter usufruire di sanitari adeguati”.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca è perfettamente consapevole della situazione: “A novembre scorso – spiega l’assessore allo sport Remo Zaccaria – i nostri uffici hanno effettuato un sopralluogo all’interno del PalaGarassini e hanno preso visione anche della situazione riguardante i servizi igienici. L’ufficio sport ha già messo in calendario una serie di interventi di manutenzione e sistemazione da effettuare nei prossimi mesi di luglio ed agosto, cioè quando la piscina sarà chiusa, in maniera da arrecare il minore disturbo possibile agli utenti. In ogni caso, ringraziamo le mamme per questa segnalazione”.