Incidente sulla via Aurelia a Savona, auto ribaltata: donna in ospedale

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Savona, all’altezza delle Funivie.

Secondo quanto appreso, una donna che viaggiava a bordo di una Seat ha perso il controllo del mezzo e dopo aver urtato un’altra vettura si è ribaltata lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118, oltre che dei vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto la persona ferita è stata portata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il sinistro stradale ha provocato qualche disagio alla circolazione stradale sulla via Aurelia: sul posto sono intervenuti vigili urbani e polizia stradale.