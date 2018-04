Finale Ligure. Agenti della municipale finalese pronti a salvare vite con l’utilizzo del defibrillatore: questa mattina, sul lungomare di Finale Ligure, si è svolta infatti una esercitazione dei militi della Croce Bianca, coordinata da Alessandro Palmarini di Cardio Pulsafety.

L’esercitazione con dimostrazione pubblica, condotta in modo congiunto dai militi della Croce Bianca di Finalmarina e dai vigili urbani, ha riguardato le tecniche di rianimazione anche mediante l’uso del defibrillatore semiautomatico.

di 6 Galleria fotografica Agenti soccorritori a Finale









Sono stati simulati tre interventi di emergenza sulla passeggiata di Finale Ligure, con il dispositivo di emergenza entrato in funzione. “Dobbiamo essere sempre pronti” ha detto il comandante della polizia municipale Eugenio Minuto. “Abbiamo agenti formati anche per questo tipo di intervento: sappiamo operare al meglio in attesa dell’arrivo dei sanitari, quello di questa mattina è stato senz’altro un test importante”.

“L’utilizzo del defibrillatore e la gestione dell’emergenza anche sotto il profilo delle comunicazioni (condizioni della persona o aspetti di traffico ed eventuali blocchi alla circolazione) è una funzione fondamentale per un comune turistico come Finale Ligure. La casistica dimostra che il defibrillatore e un intervento tempestivo è essenziale per poter salvare una vita: una esercitazione che ha dimostrato la nostra capacità di intervento e coordinamento operativo in vista della stagione estiva” conclude il comandante Minuto.