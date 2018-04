Carcare. Per fare il bilancio delle cose fatte durante due mandati amministrativi, il gruppo consigliare legato al sindaco Bologna organizza un incontro pubblico che si terrà giovedì 19 aprile, alle ore 20.30, nella sala riunioni della Società Operaia e di Mutuo Soccorso di Carcare.

Un appuntamento nel corso del quale, a dire dei promotori, saranno raccontati quasi dieci anni di attività amministrativa, ovviamente descritti attraverso le testimonianze di semplici cittadini eletti da altri cittadini che, durante quel periodo, hanno operato in nome e per conto della propria comunità cittadina.

Foto 2 di 2



Ad anticipare i temi della serata è l’assessore all’ambiente del Comune di Carcare, nonché candidato sindaco della lista omonima, Christian De Vecchi: “Sarà un appuntamento per sintetizzare quello che è stato realizzato negli ultimi anni a Carcare, si parlerà anche dei contenuti della ‘carta degli impegni’ del domani che, ovviamente ha origine da fatti e atti concreti, dalle esperienze collettive maturate precedentemente, per proiettare persone, luoghi, funzioni e servizi, consapevolmente in avanti. Non mancheranno nel passaggio di consegne i nuovi candidati”.

Infatti si tratterà a tutti gli effetti di un appuntamento elettorale in vista delle amministrative del 10 giugno, durante le quali i carcaresi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare l’intero consiglio comunale.