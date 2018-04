Bomber in gol per la Gigi Ghirotti su CharityStars con Stelle nello Sport

Genova. Sfida tra bomber per una nuova sessione dell’Asta di Stelle nello Sport su CharityStars. Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella vanno in gol per beneficenza, a supporto del preziosissimo operato della Gigi Ghirotti onlus, grazie al rossoblù Gianluca Lapadula, al blucerchiato Gianluca Caprari, all’aquilotto Alberto Gilardino e al biancoceleste Giuseppe De Luca.

Lapadula e Caprari sono a Genova dalla scorsa estate: Lapadula è reduce da un’importante esperienza con il Milan (8 reti in 27 partite), Caprari da un triennio vissuto a Pescara (26 gol in 104 partite). Gilardino, campione mondiale 2006, è la storia del calcio italiano. E’ nono nella classifica dei migliori bomber di Serie A e con il Milan ha anche alzato, nel 2007, una Coppa dei Campioni. Con lo Spezia, nell’ottobre scorso, il debutto in Serie B a 35 anni. De Luca, sette reti con la maglia della Virtus Entella, è soprannominato “la zanzara”: in prestito dall’Atalanta, ha il compito di spingere il team del presidente Gozzi verso la salvezza.

All’asta questa settimana anche una Genoa Experience per Genoa-Verona di lunedì 23 aprile (ore 20,45) e due biglietti in tribuna centrale (+Walk About) per Sampdoria-Cagliari di domenica 29 aprile (ore 15).