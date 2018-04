Barone Rampante, torna l’attore Gianmaria Martini con un workshop di recitazione

Borgio Verezzi. Dal 28 aprile al Barone torna l’attore Gianmaria Martini con un workshop di recitazione per ragazzi ed adulti.

Dal 28 aprile al 4 maggio presso la sede sociale di via Municipio 3 a Borgio Verezzi, Gianmaria Martini (attore, triestino, diplomato al Teatro Stabile di Genova, membro del gruppo di ricerca teatrale internazionale EuAct fondato da Paolo Antonio Simioni, ha all’attivo collaborazioni teatrali con registi come Valerio Binasco, Emanuele Conte e Francesco Macedonio; al cinema è stato diretto, tra gli altri, da Stefano Accorsi, Ferdinando Vicentini Orgniani e Sarah Revoltella e per la televisione è stato tra i protagonisti delle serie televisive “I Cesaroni”, “Un caso di coscienza”, “Il bene e il male” e “1992”) sarà impegnato in un workshop rivolto ai ragazzi e agli adulti (dai 14 anni in su), che si basa su tre azioni fondamentali: liberare l’emotività, evolvere la creatività e sviluppare la tecnica. Numero chiuso. Prova aperta finale.

Il teatro regge lo specchio alla realtà”, e perché questo si compia, si necessita di attori capaci di imitarla. Pertanto baso i miei workshop su tre azioni fondamentali: liberare l’emotività, evolvere la creatività, sviluppare la tecnica. Credo che il teatro sia popolare, perché forse oggi più che mai è forte il bisogno di emozioni, astrazioni e, allo stesso tempo, concretezza; un teatro lontano da intellettualismi e cliché, ma vicino a quello che è la vita. Il mio bagaglio attoriale si basa largamente su elementi strasberghiani e stanislavskiani, prende spunto dal metodo Costa e deve molto a un regista geniale quale Valerio Binasco e ad un acting coach illuminato quale Paolo Antonio Simioni

Lo studio si articola in: tecniche di memorizzazione; potenziamento vocale; rilassamento; connessione tra corpo e parola; utilizzo performativo delle immagini; individuazione di impedimenti comunicativi ed energetici inconsapevoli; costruzione del personaggio; accesso agli stati emotivi e conseguente modulazione, training pre-performance.

28 aprile-4 maggio

“Be your acting”: workshop di recitazione

a cura di Gianmaria Martini

per ragazzi (dai 14 anni) e adulti

Orari:

15/19 ragazzi

19/22 adulti

Prova aperta

Costo 90 euro

Info e iscrizioni

‪Telefono: 348897‬8694

Email: c.ilbaronerampante@libero.it

www.compagniabaronerampante.it

Segreteria aperta presso la sede sociale di Via Municipio 3 a Borgio Verezzi il ‪sabato dalle 16 alle 18‬