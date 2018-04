Savona. A Rapallo è andata in scena la prova interregionale Liguria – Piemonte della scherma Under 14, in preparazione ai campionati nazionali di Riccione della seconda metà di maggio.

Entusiasmante la prova di Alex Patrone, che si aggiudica in scioltezza sia la prova di fioretto sia la prova di spada allievi-ragazzi (12-13 anni). Nella prova di fioretto Alex esce dai gironi imbattuto e con il numero 2 di ranking iniziale salta il primo turno di eliminazione diretta. Poi batte lo spezzino Dall’Olio 15-1, accedendo alla finalissima a otto, nella quale batte in ordine gli spezzini Recchia 15-4, lo spezzino De Gioia 15-13 e infine il torinese Garosi 10-9, aggiudicandosi la prova.

Nella spada con una sconfitta nel girone entra in eliminazione diretta con il numero di ranking pari a 9. Batte in ordine il torinese Ullio 15-6, l’eporediese Zanotto 15-7 e il vercellese Checco 15-12 entrando nella finalissima a otto, dove batte in ordine il torinese Canale 15-4, il biellese Deva 15-11 e infine il genovese Memore 15-5 aggiudicandosi la prova.

Brillante anche le prova di Giulia Gosio, bronzo nella bambine di fioretto (10 anni), che cede 10-9 di un soffio nell’assalto che portava ad aggiudicarsi il titolo. Precede anche Ottavia Occelli che giunge 6°. Nelle giovanissime di fioretto (11 anni) Sara Frosi è 5°.

“Siamo contenti delle prove dei nostri ragazzi – riferiscono Fabrizio Santoro e Andrea Baldi al seguito – ineccepibile ed a tratti travolgente la prova di Alex Patrone ma anche le più giovani hanno ben figurato. Adesso c’è l’ultimo sforzo per la gara nazionale di Riccione di maggio”.