Albenga, fissati i funerali del diciassettenne Davide Molinari

Albenga. Saranno celebrati domani pomeriggio, alle 16, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Albenga, i funerali di Davide Molinari, il diciassettenne deceduto in seguito ad un grave incidente stradale. Il rosario, invece, sarà recitato questa sera, alle 18,30, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il giovane Davide, che militava tra le file dell’Albenga Calcio, ha lasciato il papà Carlo, la mamma Antonella, il nonno Vittorio, la nonna Maria, gli zii Luigino, Roberta, Rina e Berardino.

Il grave incidente si è verificato sabato sera, pochi minuti prima dell’una di notte. Il diciassettenne stava percorrendo la via Aurelia in direzione levante in sella ad uno scooter 125, guidato dall’amico e coetaneo M.S.

Giunti all’altezza del raviolificio San Giorgio, lo scooter ha intercettato un’auto proveniente dalla direzione opposta. Nello svoltare in una via laterale, l’auto ha impattato contro la moto, facendo cadere a terra i due ragazzi. Immediati sono scattati i soccorsi e i due ragazzi sono stati trasportati al Santa Corona. Nonostante le cure dei medici, però, per Davide Molinari non c’è stato nulla da fare. L’amico, invece, ha riportato la frattura ad una tibia.

Il conducente dell’auto, R.C., classe 1970, risultato positivo all’alcol-test, è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e guida in stato d’ebbrezza.