Albenga, fermato con 16 dosi di eroina: torna libero con l’obbligo di firma

Albenga. E’ stato convalidato l’arresto del cittadino libanese di 29 anni, Ahmed Hamza, che domenica mattina era stato bloccato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Albenga durante un controllo e trovato con 16 dosi di eroina del peso di circa 27 grammi.

Ieri mattina l’uomo è stato processato per direttissima ed il giudice lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione quotidiano in caserma. Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, il processo è stato rinviato a questa mattina.

Hmaza deve rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Prima di essere controllato dai carabinieri, il presunto pusher aveva tentato immediatamente di disfarsi di una busta con la droga, ma il gesto non era sfuggito ai militari.