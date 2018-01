Un gommone “in comune” per i controlli in mare, sinergia tra Andora e Laigueglia

Sinergia fra le amministrazioni di Laigueglia e di Andora per l’acquisto di un gommone che sarà utilizzato dalla locale Delegazione di spiaggia per le azioni di controllo nel mare dei due comuni. Un progetto in grado di assicurare anche a Laigueglia interventi veloci per il soccorso in mare e che vuole soddisfare la necessità di avere in porto un mezzo in grado di affrontare lunghe navigazioni anche con condizioni di mare e meteo avverse.

Il gommone sarà concesso in comodato d’uso alla Capitaneria di porto, che si occuperà della manutenzione e dell’equipaggio. Completato l’acquisto dei motori e delle dotazioni, avverrà il varo ufficiale nel porto di Andora dove rimarrà attraccato e al servizio delle due comunità.

“Una mezzo nautico importante perché più performante di quello attualmente in dotazione – spiega il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, T.V. (CP) Erik Morzenti – Permette di superare Capo Mele che è il promontorio più esposto del circondario alle condizioni meteo marine e garantisce il pattugliamento dei litorale di entrambi i comuni durante la stagione estiva”.

Questa mattina è avvenuta la consegna ufficiale alla presenza del sindaco di Andora Mauro Demichelis, dell’assessore del Comune di Laigueglia Fabio Macheda, del comandante della Capitaneria di Porto Erik Morzenti, del comandante del Porto e titolare della Delegazione di Spiaggia di Andora Giuseppe Zarrillo e del direttore del porto Eugenio Ghiglione.

“Siamo lieti di aver attuato insieme l’obiettivo di dotare la Seziomare di Laigueglia e la Delegazione di Spiaggia di Andora di un unico mezzo nautico nuovo che sarà utilizzato per perseguire i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, e che permetterà di pattugliare il litorale dei due Comuni, assicurando anche veloci interventi di soccorso” hanno dichiarato Mauro Demichelis, sindaco di Andora e l’assessore del Comune di Laigueglia Fabio Macheda.