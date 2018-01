Torna “Agrumare”, la rassegna dedicata agli agrumi: protagonista il Pernambucco

Finale Ligure. È l’arancio Pernambucco, agrume tipico della Liguria che nel Finalese ha trovato il suo habitat ideale, il protagonista di Agrumare, la rassegna dedicata agli agrumi del nostro territorio, che per il secondo anno torna a Finalpia sabato 3 e domenica 4 febbraio con una anticipazione venerdì 2 febbraio quando si svolgerà un convegno scientifico sul “Patrimonio agrumicolo dell’Alto Tirreno e la figura di Giorgio Gallesio”. Agrumare rientra tra gli eventi del progetto Transfrontaliero “Un mare di agrumi.

Nel solco della positiva esperienza dello scorso anno, l’edizione 2018 vede nuovamente il mercato dei produttori e degli artigiani, il bistrot dell’Alberghiero, il Giardino degli agrumi, i menù a tema nei bar, ristoranti ed hotel del borgo. Molte le novità, a cominciare dall’ampliamento dell’area della manifestazione a via Molinetti.

Slow Food curerà l’area dedicata ai laboratori dedicati a grandi e piccini (compreso un originale “Gioco della chiocciola”, ideato dalla Fiduciaria della Condotta Slow Food Albenga, Finale e Alassio Monica Maroglio, una sorta di gioco dell’oca ma “Slow e di gusto”), mentre è stata potenziata l’area dedicata ai laboratori vivaistici, con diversi appuntamenti giornalieri. Sotto la galleria di via Porro verrà allestito un piccolo cinema/area talk show dove si svolgeranno incontri, interviste, degustazione a tema, proiezioni di documentari e video su Gallesio e sul tema di cibo e agricoltura sostenibili (a cura di Stefano Pezzini, giornalista, fondatore di liguriaedintorni.it e della condotta Slow Food di Albenga, Finale, Alassio).

E visto che Finale Ligure è riconosciuta come capitale ligure dell’outdoor non potevano mancare i tour, in bicicletta o a piedi, alla scoperta del territorio con sosta golosa a base di agrumi presso agriturismi locali, curati da Finale Outdoor Resort.