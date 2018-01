Tango, a Valleggia una non stop di 7 ore in attesa del “Salonissimo”

Quiliano. “Il tango è un pensiero triste che si balla”. La famosa definizione è attribuita a Enrique Santos Discepolo, musicista e compositore di tanghi: spesso infatti le canzoni del tango raccontano di amori perduti, nostalgie e rimpianti, ma anche di speranze e desideri. La musica è il risultato della fusione di vari stili musicali quali la habanera, il candobe e la canzonetta italiana. Strumento principe è il bandoneon, una sorta di fisarmonica, inventata nel XIX secolo, dal musicista tedesco Heinrich Band. Al bandoneon si uniscono nell’orchestra tipica anche violini, pianoforte e contrabbasso.

Il tango è un ballo sociale, un incontro empatico tra due ballerini che, improvvisando, interpretando la musica, in interazione con le altre coppie in pista, secondo un codice di comportamento che regola la “ronda”, i cerchi concentrici nei quali si sviluppa e prende forma il tango. La sua malia è il frutto di alchimie difficile da raccontare, ma che entrano dentro e spiegano lo straordinario successo mondiale che la danza argentina continua a conseguire.

Per chi volesse sperimentare queste emozioni, Giovanna Di Fazi e Andrea Degani (Associazione GioKi Danza) appassionati ed instancabili nella promozione della danza argentina, propongono per domenica 21 gennaio la mini maratona “Pre Salonissimo”, una non stop di sette ore di tango, dalle diciotto all’una, presso la SMS Aurora di Valleggia, con musica scelta dai TDJ torinesi Marco El Huracàn e Walter Comba, molto noti al pubblico tanguero.

L’iniziativa precede il festival “Salonissimo” diventato ormai un appuntamento fisso nel panorama tanguero italiano e giunto alla sua quarta edizione. “Salonissimo”, che si terrà a Valleggia il 20, 21 e 22 aprile, ospiterà straordinari artisti e altrettanto straordinari insegnanti, tra cui Daniel Nacucchio e Cristina Sosa, campioni mondiali di tango salon 2008 che, nonostante i numerosi impegni internazionali, tornano a Savona per offrire ancora una volta il loro sostegno al festival. Interverranno poi Maximiliano Cristiani, campione mondiale di tango salón 2014, con Karina Colmeiro e infine Julio Alvarez e Yailet Suarez, vincitori nel 2016 del Campionato italiano di tango de pisra. Una vera parata di stelle a cui si uniranno Giovanna Di Fazi e Igor Casabianca, vincitori di numerose competizioni nazionali ed internazionali.