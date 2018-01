Stasera al Circolo ARCI Chapeau Famagosta di Savona: ART Crossing – Monteleone & Luparia

Circolo ARCI CHAPEAU FAMAGOSTA, Sabato 27 Gennaio ore ore 19:00

Inaugura ART CROSSING spazio nel quale si caleranno Adamo Monteleone, artista che sa muoversi sia nel campo del figurativo, sia nell’ambito dell’astrazione materica, con linguaggi, tecniche e strumenti sempre diversi; ed Enrico Luparia un improvvisatore fenomenale, un vero e proprio salottiere del cabaret.

Vernissage a partire dalle ore 19:30 accompagnato da aperitizer a buffet.

Le opere esposte resteranno per tutto il mese di Febbraio, la mostra antologica darà la possibilità ai soci di conoscere Adamo Monteleone e alcune delle sue opere.

A partire dalle ore 21:30 spazio ad Enrico Luparia, one man show che dimostrerà le sue capacità di intrattenitore in grado di creare uno spettacolare rapporto con il pubblico tra sketch, battute e monologhi.

Adamo Monteleone, dopo aver mosso i suoi primi passi d’ artista in Brianza, sua terra d’origine, si è trasferito in Liguria, dove ha continuato la sua attività partecipando a numerose occasioni espositive. La sua prima mostra personale, del 1994, già reca nel titolo «Ricerca» quella che è nella sostanza la sua cifra espressiva caratterizzata da una continua, seria e irrequieta sperimentazione. Adamo si immedesima profondamente con i soggetti che rappresenta, siano essi pescatori, pietre oppure rose recise. Essi non sono solo presenze, ma vivono degli elementi che li pervadono, così come rose che sprigionano il loro profumo. La sua immaginazione appartiene fisicamente alla materia, alle tecniche e agli strumenti utilizzati, ma il suo linguaggio attinge da sorgenti ancestrali ed è per questo motivo che Monteleone sa muoversi sia nel campo del figurativo, sia nell’ambito dell’astrazione materica (L.Rossi Lasab).

Enrico Luparia ,show man dal 1998, si è fatto conoscere su palchi, piazze e teatri di tutta Italia.

Un animale da palco, un improvvisatore fenomenale, un vero e proprio salottiere del cabaret.

Nel 2013 entra nel cast fisso del laboratorio di “ COLORADO “ nel progetto con BEPPE BRAIDA dal titolo SOS COMICI.

Nel 2016 nel cast di “Eccezionale Veramente”, programma di comicità in onda su La7.

Un one man show in cui Enrico Luparia dimostra tutte le sue capacità di intrattenitore: giocoleria, personaggi e monologhi e uno spettacolare rapporto col pubblico fanno del suo spettacolo uno show a 360 gradi.

Aperitizer + Vernissage e Spettacolo €15

Spettacolo dalle ore 21:30 €10

Circolo ARCI Chapeau, via Famagosta 12r,Savona

Info e prenotazioni 393.3225053