Sabato 13 e Domenica 14 Gennaio 2018 i Maestri Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari della Scuola Aikido di Finale Ligure e Tovo San Giacomo della Polisportiva del Finale hanno partecipato a Roma, nel Dojo Hibiki ad uno stage dedicato agli INSEGNANTI DI AIKIDO PER BAMBINI, tenuto dal Maestro Domenico Zucco, 7° Dan e Membro della Direzione Didattica dell’Aikikai d’Italia.

All’interno dello stage i Responsabili del Dojo romano hanno tenuto lezioni dimostrative di Aikido ai bambini e si sono svolti incontri con i genitori.

Il Maestro Domenico Zucco, responsabile e cordinatore del progetto di insegnamento dell’Aikido ai bambini a livello nazionale, è colui che ha redatto per l’Aikikai il compendio che racchiude le linee guida per gli insegnanti che si dedicano e si rivolgono attraverso l’ Aikido all’educazione e formazione nell’età della crescita e dello sviluppo.

All’interno dello Stage ha proposto agli insegnanti per bambini esercizi, (oltre che di Aikido), di ginnastica formativa, yoga e Kinorenma la meditazione dell’ Aikido in cui ha coinvolto talvolta anche i genitori ed ha trattato in breve alcune tematiche di pedagogia.

«I bambini sono esseri in via di evoluzione e crescita, come piantine vanno coltivati con amore e discernimento.», si legge nel suo compendio;

«La bravura ed il talento del bambino devono essere utilizzati come strumento educativo esattamente come i difetti e le incertezze dei meno talentuosi, non gratificano l’Istruttore». «L’ Aikido persegue una doppia linea formativa: verticale ed orizzontale. La linea verticale esige un’impostazione della pratica che possa continuare lungo l’intero arco della vita. Quella orizzontale affronta la condizione fisica ed emotiva del ragazzo nel presente, nella quotidianità, nel suo modo di concepire le proprie capacità, aspettative e di relazione».

Nelle foto il Maestro Domenico Zucco che tiene lezione e i nostri Maestri Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari.