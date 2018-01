Stage del Centro Studi Aikido di Albenga

Albenga. Sabato 3 febbraio presso il Centro Studi Aikido di Albenga, nella frazione Leca, fondato dal professor Francesco Benso 40 anni fa, si svolgerà uno stage di aikido.

Lo stage avrà orario 15,30-18,30 e faranno seguito gli esami per avanzamento di grado. Lo stage sarà tenuto dal maestro Benso, responsabile didattico e 6° Dan Aikikai di Italia, unitamente ad altre due cinture nere di grado avanzato: il maestro Simone Terravecchia e il maestro Alfio Delfino.

Lo stage nella parte finale sarà aperto anche ai praticanti più giovani. Presso il Centro Studi Aikido sono infatti aperti ben due corsi per bambini e ragazzi, distinti per fascia di età a partire dai 6 anni. In tal modo si offre una didattica diversificata per le diverse esigenze dei ragazzi e si propongono per i più piccoli esercizi di psicomotricità ed altre attività propedeutiche alla pratica dell’aikido.

Allo stage sono ammessi spettatori, quindi sarà un’occasione per chi vuole conoscere un po’ di più questa affascinante ed elegante arte marziale che arriva dal Giappone.