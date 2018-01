Sicurezza stradale ad Albenga, nuovi controlli della municipale: la mappa degli autovelox

Albenga. Continua la campagna mirata al rispetto dei limiti di velocità e sicurezza nel territorio del comune di Albenga.

Per il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio il comando della polizia municipale ingauna ha predisposto una serie di controlli e di presidi di polizia stradale mediante l’utilizzo di autovelox.

I controlli verranno effettuati lungo le seguenti arterie: via Piave, viale 8 Marzo, viale Che Guevara, via Agricoltura, viale Martiri della Foce, via del Cristo, Regione Miranda 19-20, via Al Piemonte, via Al Piemonte Regione Cantone-Leca, Regione Massaretti-Bastia, via Aurelia.

La polizia municipale di Albenga raccomanda “a tutti gli utenti della strada il rispetto puntuale delle regole del codice della strada in maniera tale da evitare comportanti che possano mettere a rischio la sicurezza delle persone”.

La mappa delle strade su cui saranno operativi gli agenti sarà aggiornata periodicamente.