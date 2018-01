Vado Ligure. Vittoria agevole per le biancorosse vadesi in via Allende, a Genova, al cospetto di una Sidus che risulta comunque una delle squadre più in crescita in questo scorcio di campionato.

L’approccio finalmente non troppo letargico permette alle pappagalline di chiudere la pratica del referto rosa con un eloquente 20 a 0 iniziale. Partita in ghiaccio ed ampie rotazioni per tutte già a partire dal primo quarto.

Nel secondo quarto la Sidus cerca disperatamente di riagganciare la partita ma i canestri di Poggio tengono a distanza le biancoblu genovesi. Si va all’intervallo lungo con l’Amatori avanti 42 a 21.

Al rientro dal riposo lungo la squadta vadese allunga ancora e il quintetto locale cede di schianto. La gara si innervosisce e le biancorosse sono brave a mantenere la calma e a non reagire alle provocazioni delle più esperte genovesi.

Il quarto e decisivo periodo non modifica l’andamento della gara e le ragazze del presidente Mazzieri possono festeggiare la decima vittoria.

La partita di per sé ha poco significato dal punto di vista tecnico, salvo far emergere ancora una volta le difficoltà per le “under” (otto dodicesimi della squadra, e non è poco) nel capire la differenza che c’è tra giocare contro avversarie senior e squadre giovanili. Da segnalare la buona prova offensiva di Lanari e Poggio, quest’ultima al rientro dopo uno stop di due settimane.

Ora settimana importante con il match di lunedì 29 gennaio alla Spezia contro l’Academy B che decreterà la classifica finale dell’Under 18 e quello di domenica 4 febbraio quando, alle ore 18, al Geodetico di Vado Ligure arriverà la Cestistica Spezzina, unica compagine imbattuta e dominatrice del campionato.

Quale occasione migliore per confrontarsi con una squadra molto competitiva; ma il risultato della sfida non inficerà la classifica finale essendo Spezia ineleggibile ai playoff, avendo la formazione in A2 ed essendo Under 20.

Il tabellino della partita valevole per l’11ª giornata:

Sidus Life & Basket Genova – Amatori Pallacanestro Savona 40-84

(Parziali: 9-27; 21-42; 31-63)

Sidus Life & Basket Genova: Zappia, Patrone 3, Zichinolfi 3, Daneri 3, De Ferrari 7, Marelli 2, Pieri (cap.) 6, Mercole 2, Saturnino 12, Bruzzo, Ferrari, Colbert 2. All. Carraro – Barsotti.

Amatori Pallacanestro Savona: Riello, Gatto (cap.) 11, Ellena 6, Mata 2, Lanari 19, Franchello 2, Cambiaso 2, Zappatore, Poggio 26, Dagliano 6, Raineri 2, De Mattei 8. All. Dagliano.

Arbitri: Altamura e Mariani (Genova).