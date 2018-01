Savona. Non arriva la terza vittoria consecutiva per le biancoverdi della presidentessa Oggero che, nonostante una Tosi in grande spolvero (per lei alla fine 21 punti), devono lasciare i 2 punti in palio alle ospiti dell’Infa Feba Civitanova Marche.

Primo quarto combattuto con le due squadre che lottano su ogni pallone. Meglio le marchigiane che a metà frazione piazzano un break di 0 a 7 e si portano sul più 8 (6-14) a 2 minuti dalla fine del tempino. Le savonesi trovano subito la giusta reazione e grazie alle incursioni di Tosi rispondono con un contro break di 5-0 ed il quarto si chiude sul punteggio di 11-14.

La seconda frazione di gioco si apre con una bomba di Penz che trova il pareggio: 14 a 14. Le due formazioni si alternano nel vantaggio ma le ospiti in alcuni frangenti sembrano avere una marcia in più e spinte da capitan Perini trovano un nuovo allungo. Le ragazze di coach Pollari però non mollano e con un canestro a fil di sirena chiudono il primo tempo sul meno 3.

Le liguri rientrano dall’intervallo lungo più cariche ed aggressive e schierando sul campo una zona 2-3 riescono a mettere in difficoltà le ragazze di coach Matassini. A 2′ di gioco una tripla di capitan Aleo riporta le savonesi in parità sul 33-33. La partita è combattutissima e a 3’33″ dalla fine della terza frazione le padrone di casa riescono a portarsi in vantaggio di qualche lunghezza (più 5 sul 43-38). Qualche palla persa di troppo e due canestri dalla lunga distanza di Mataloni e Perini riportano nuovamente avanti le marchigiane che con un break di 0-12 si spingono sul più 7 a poco più di 1′ dal termine del quarto. Le savonesi riescono a trovare un canestro con Penz su assist di Villa e il tempino si chiude sul punteggio di 45-50.

Ultimi dieci minuti di combattimento, ma le biancoverdi si bloccano in fase realizzativa: il gioco non è più fluido e le marchigiane ne approfittano trovando facilmente la via del canestro, con Mataloni e Trobbiani che trova i suoi primi due canestri della partita. Le padrone di casa tentano ancora una rimonta ma il meno 15 è pesante e non ci sono più le forze necessarie.

La partita si chiude sul 54-70, con le marchigiane che festeggiano un’importante vittoria che impedisce alle savonesi di agguantarle in classifica.

Con questa sconfitta le biancoverdi scendono di ben tre posizioni in graduatoria, superate dalle vittoriose Orvieto e Faenza e da Campobasso per la classifica avulsa. C’è rammarico per l’occasione persa anche perché nelle prossime gare le savonesi incontreranno le corazzate del campionato e sarà difficile portare a casa qualche punto.

Sabato 27 gennaio alle ore 21, infatti, le biancoverdi faranno visita alla capolista del campionato Empoli e salvo un clamoroso colpo di scena sarà difficile tornare a casa con il referto rosa. Certamente però la Cestistica non andrà in Toscana come vittima sacrificale di turno e ce la metterà tutta per vendere cara la pelle.

Il tabellino:

Cestistica Savonese – Infa Feba Civitanova Marche 54-70

(Parziali: 11-14; 28-31; 45-50)

Cestistica Savonese: Tosi 21, Penz 10, Zanetti 9, Villa 6, Aleo 3, Sansalone 3, Bianconi 2 Guilavogui, Roncallo, Ambrosi ne. All. Pollari, ass. Napoli.

Infa Feba Civitanova Marche: Perini 19, Rosier 15, Ceccarelli 13, Mataloni 12, Bocola 4, Trobbiani 4, Paoletti 3, Marinelli, Stronati, Orsili, D’Amico ne, Pelliccetti ne. All. Matassini.

Arbitri: Chiarugi (Pontedera) e De Bernardi (Torino).