Savona. Migliaia di persone, famiglie, bambini per un inizio di Carnevale davvero scoppiettante. Complici il sole e le temperature primaverili, ad accogliere Cicciolin in Darsena è arrivata la folla delle grandi occasioni, che insieme alla “corte” della maschera savonese e ai tanti ospiti giunti da Liguria e Piemonte ha dato vita a una giornata di grande festa.

L’atmosfera eccezionale si è respirata subito, al momento dell’arrivo di Sua Maestà in Darsena, con l’interprete di Cicciolin, Paolo Patorniti (più noto con il nome d’arte Paolo Nobel) che ha salutato sottolineando proprio la grande quantità di persone intervenute. Da lì è partito il consueto corteo, composto da costumi più classici e personaggi più curiosi: tra elfi del bosco e soldati medievali c’erano anche figure note come Re Biscottino da Novara, Re Baxieco da Celle Ligure e tutta la “truppa” loanese composta da Becciancin, Pué Pepin e Capitan Fracassa.

di 48 Galleria fotografica Savona, arriva Cicciulin: inizia il carnevale









Il corteo è sfilato in via Gramsci, via Paleocapa e corso Italia, tra i sorrisi e gli applausi dei bambini. A comporlo, oltre ai gruppi savonesi, delegazioni da Genova, dal ponente ligure e da varie parti del nord ovest: Moncalieri, Chivasso, Orbassano, Trofarello, Santhià, Fossano, Alba e tante altre località delle provincie di Torino, Cuneo e Aosta. Il tutto immerso nel clima unico del carnevale, irriverente e festaiolo: spazio allora a suonatori di ghironde e danze occitane, ma anche a versioni “bandistiche” di YMCA o Despacito, mentre un militare con tanto di corazza “minacciava” gli spettatori brandendo la spada al cielo.

La diretta del corteo



La festa si è conclusa in piazza Sisto IV, di fronte al Municipio: lì il vicesindaco Massimo Arecco ha consegnato simbolicamente le chiavi della città a Sua Maestà Cicciolin, che la “governerà” fino al 18 febbraio. “Posso aprirci la cassaforte, cosa c’è dentro?” ha chiesto scherzosamente il re al vicesindaco, con quest’ultimo che non ha rinunciato a punzecchiare ancora una volta l’ex giunta Berruti (“Non c’è più niente, si son portati via tutto”).

Dopo le battute, però, Paolo Nobel ha lanciato il suo messaggio: quest’anno Cicciolin farà meno sfilate in giro per l’Italia per dedicarsi di più al sociale, ad esempio andando a visitare i bambini malati in Pediatria. Un modo per rendere la maschera di Savona “qualcosa di più”, portando il sorriso non solo ai bambini in costume ma anche, e soprattutto, a quelli meno fortunati.