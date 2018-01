Savona. Battuta d’arresto per il Savona, superato per 41 a 12 dall’Ivrea nella prima giornata della poule Promozione.

I biancorossi sono scesi in campo molto determinati, contendendo agli avversari ogni pallone. Non ha aiutato il forte vento che ha spirato per tutto il pomeriggio da porta a porta, causando l’impossibilità di calciare e passare con precisione, oltre che rendendo difficile il lancio delle touches e l’attacco controvento, tuttavia in maniera equa, penalizzando per un tempo ciascuna squadra.

Con questo contorno il Savona ha fatto molta fatica ad adattare il proprio gioco alle condizioni in campo, risultando limitato nel gioco dei trequarti e nelle ripartenze in seconda fase. A questo va poi aggiunto che gli avanti hanno sofferto in tutte le mischie chiuse: i piemontesi erano più forti e i savonesi non hanno potuto sfruttare i carrettini da touches dove i palloni puliti sono stati molto limitati.

L’Ivrea ha gestito la superiorità di mischia in modo accorto, impostando l’incontro sulla conquista del pallone in mischia chiusa e lo sfruttamento dello stesso in continue percussioni. Con questa definizione tattica si è giocato il primo tempo, nel quale le squadre hanno tenuto il campo in modo equilibrato; il parziale si è chiuso sul 14-5, con una meta di Franceri. Un punteggio che avrebbe potuto essere ribaltato nella ripresa.

Il secondo tempo invece riparte con l’Ivrea in attacco, in meta dopo sette minuti; con calma ed ordine il Savona è arrivato molto vicino alla meta creando occasioni, senza riuscire a finalizzarle. La seconda meta biancorossa, realizzata da Serra, sembrava aver riaperto i giochi (19 a 12) ma inspiegabilmente la squadra ha espresso un gioco contratto, poco organico che ha lasciato spazio ai trequarti avversari, fino a quel momento non determinanti ai fini delle marcature.

Nel giro di pochi minuti si sono registrate due mete dei piemontesi, identiche nella fattura, realizzate su azione di contropiede raccogliendo al volo palloni di alleggerimento. Da qui in poi il Savona è scemato, facendo vedere un gioco di contenimento che ha lasciato comunque modo all’Ivrea di segnare altre due mete.

Una giornata negativa che dovrà essere digerita e superata con l’analisi dell’accaduto, ripartendo con determinazione ed umiltà da quanto di buono visto in campo.

Il tabellino:

Ivrea Rugby Club – Savona Rugby 41-12 (p.t. 14-5) (punti 5-0)

Ivrea Rugby Club: Verrucchio, Cardella, Sanfilippo, Gaida, Dan. Campo, S. De Lise, Ghiralla, Amadio, Zilio, Valenzuela, Campanale, Macrì, Mazza, Benzi, E. De Lise. A disposizione: Vecchia, Romano, Bedolfi, Coppo, Valsecchi, Dam. Campo, Fabiano. All. Giulio Mingione.

Savona Rugby: Serra, L. Ermellino, Franceri (R. Ermellino), Costantino, Berta (Pizzorno), Rossi, Bernat, Amato, Guida, Lanza, Pivari, Urbani, Maruca, Giacobbe, Baccino. A disposizione: Ademi. All. Antonello Pischedda.

Arbitro: Matteo Locatelli (Bergamo).

Per quanto riguarda i campionati giovanili, nell’Under 18 il Savona ha espugnato Ivrea con il risultato di 7-15. Nell’Under 16 i biancorossi sono stati battuti a domicilio dalle Province dell’Ovest per 0-39. Non è andata meglio al Savona Under 14, sconfitto 41-12 sul campo del Cus Genova “B”.