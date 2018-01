Savona rende omaggio a Renzo Aiolfi: aprì per primo alle scuole il Chiabrera e la Pinacoteca

Savona. Il 2018 si apre per l’Associazione “Aiolfi” di Savona e per l’AMMI provinciale di Savona con l’omaggio a Renzo Aiolfi (Savona, 1916 – Savona, 2000) che nel dopoguerra riaprì le Istituzioni culturali di Savona, ovvero il civico Teatro “Chiabrera” e la civica Pinacoteca e museo.

“Aiolfi ci ha lasciati nel 2000 – ricordano dall’associazione – e il suo messaggio è rivolto sia ai giovani (per primo aprì le porte del teatro e della pinacoteca alle Scuole di ogni ordine e grado a far data dalla metà degli anni Sessanta del Novecento in avanti) sia alla terza età nel nome della Cultura, quale ‘medicina’ universale per far incontrare le persone, le idee e per parlare di pace”.

Silvia Bottaro subentrò ad Aiolfi come direttore della civica Pinacoteca e museo e fino al 1994 ha posto in essere la sua filosofia. Ha ideato questa mostra fotografica, fatta dai giovani, e la presentazione di due libri che riguardano proprio la storia del teatro Chiabrera.

Ecco il programma che si svolgerà dal 2 febbraio al 10 febbraio 2018 presso la Sala Mostre di Palazzo Nervi a Savona (via Sormano, 12):

– 2 febbraio 2018, ore 16: inaugurazione della mostra dedicata a Renzo Aiolfi, con fotografie degli studenti del corso di “Fotografia e immagini digitali” tenuto dal Prof. Giancarlo Pinto” del Polo di Savona della Scuola Politecnica Università di Genova e con quadri e disegni di Nani Tedeschi, Raffaele Collina, Walter Morando, Renato Podestà. Riproposta del libro I teatri di Renzo Aiolfi, di Emanuela Ersilia Abbadessa e Silvia Bottaro.

– 8 febbraio 2018, ore 16: presentazione del libro di Matteo Paoletti, Savona e la sua scena Il Teatro Chiabrera tra Risorgimento e Unità (1853-1883). Appendice: Il bordereau di Gerolamo Tortarolo edizione a cura di Claudio Paolocci.