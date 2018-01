Savona, intimidazioni contro Fratelli d’Italia: la denuncia del consigliere Simona Saccone

Savona. “Prima la vernice rossa su un cartellone elettorale poi l’aggressione al banchetto di un militante e la defecazione di un antagonista in pieno giorno davanti al banchetto, infine anche corone mortuarie davanti alla sede”. La denuncia arriva dalla consigliere comunale di Savona Simona Saccone di Fratelli d’Italia, l’ex esponente della maggioranza di centro destra a Palazzo Sisto confluita nel gruppo di misto. “Mi sento in coscienza di dare tutto il mio supporto morale a Giorgia Meloni e a tutti i militanti di Fdi” afferma Saccone.

E l’esponente di Fratelli d’Italia rincara la dose e va all’attacco: “Questo è il modo di della sinistra di fare politica con l’intimidazione e la violenza verbale e fisica. Non ci si può non dissociare da qualsiasi forma di violenza di qualunque tipo e da qualunque area politica provenga”.

“L’Italia e ‘stufa di questo modo di fare politica ,gli italiani vogliono risposte concrete e quando queste risposte non si hanno si arriva agli atti intimidatori. Ci avviciniamo alle elezioni politiche e il clima si fa sicuramente più caldo e teso ma questo non giustifica certi atteggiamenti ,il dovere della politica è trovare soluzioni concrete non incitare alla violenza i cittadini con certi atti” conclude il consigliere comunale Simona Saccone.