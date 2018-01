Rotonda di via Papa Giovanni ad Albenga, Ciangherotti: “Eseguita a regola d’arte. Grazie a Forza Italia”

Albenga. “La rotonda all’incrocio tra via Papa Giovanni e via Vittorio Veneto è stata eseguita a regola d’arte. Basta stare col fiato sul collo all’amministrazione comunale e, grazie a Forza Italia, qualcosa di buono sanno pure fare”. E’ questo il commento ironico del consigliere di minoranza di Albenga, Eraldo Ciangherotti, alla conclusione dei lavori per il rifacimento del rondò in prossimità di piazza XX Settembre.

Nei mesi scorsi Ciangherotti e la sua collega Ginetta Perrone avevano a più riprese “sollecitato” l’amministrazione del sindaco Giorgio Cangiano a fare pressioni sul privato che avrebbe dovuto realizzare il manufatto definitivo, in sostituzione di quella provvisoria (formata da barriere New Jersey bianche e rosse) dopo ben sette anni di attesa.

Ora, dopo qualche ritardo e non poche polemiche tra maggioranza e minoranza consiliare, l’intervento è giunto alla conclusione e la viabilità della zona può veramente voltare pagina.