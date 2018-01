Ritorna la storica Coppa Milano-Sanremo: venerdì 23 marzo i passaggi in provincia di Savona

Albenga. Si scaldano i motori per il ritorno della mitica Coppa Milano-Sanremo che a 112 anni dalla sua prima edizione nel 1906 e a 7 dall’ultima rievocazione storica (2011), torna a correre per la gioia di tutti gli appassionati delle auto d’epoca.

Dal 22 al 24 marzo 2018, decine di equipaggi italiani e stranieri composti da uomini e donne, percorreranno le strade che da Milano conducono alla Riviera dei Fiori destreggiandosi in 65 prove totali: 52 prove speciali e 6 prove di media (con rilevamenti intermedi). Un percorso fascinoso, seppur a tratti ostile, con curve da manuale coperte dall’infida salsedine, e rettilinei dove la precisione è tutto, ed anche un solo centesimo di secondo può essere decisivo ai fini della prova.

Il nuovo percorso, profondamente rivisitato rispetto alle ultime Rievocazioni, toccherà Lombardia, Piemonte e Liguria in un tragitto di oltre 600 chilometri. La partecipazione alla corsa, inserita per la prima volta nel Trofeo Superclassica Aci, è a numero chiuso, solo 100 auto costruite fra il 1906 e il 1976 ammettendo quindi anche le auto che fanno parte del raggruppamento H di Aci Sport.

A queste si aggiungeranno le vetture del Tributo Maserati costruite dal 1977 ai giorni nostri quale importante omaggio ai tanti appassionati del Marchio del Tridente, main partner, assieme a Pirelli e Iwc official time keeper, di questa edizione.

Trattandosi della gara più antica d’Italia, e visto il gran numero di richieste pervenute, l’organizzazione ha annunciato che sarà data la precedenza alle auto di maggior interesse storico munite di passaporto Fiva, o di fiche Fia Heritage, o di omologazione Asi, o fiche Aci Sport, o appartenenti ad un registro di marca.

L’edizione 2018 sarà corredata da ben venti titoli d’onore che premieranno i primi 10 equipaggi della classifica generale, i primi tre classificati per ciascuna categoria, i primi tre classificati nelle prove di media, la prima scuderia, il primo equipaggio under 30.

Come da tradizione verrà anche premiato il primo equipaggio femminile che oltre al titolo assoluto, potrà gareggiare per l’ambito premio Coppa delle Dame. Già nel 1929 erano ben cinque gli equipaggi femminili che concorrevano per il titolo anche chiamato La perla di Sanremo.

La manifestazione prenderà il via giovedì 22 marzo con il ritrovo degli equipaggi presso l’Autodromo di Monza dove si disputeranno le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi in pista e la parata inaugurale delle vetture. Dopo un passaggio nel centro di Monza, le auto partiranno alla volta di Milano con un vero e proprio defilé nel cuore del quadrilatero della moda, passando da via Montenapoleone fino ad arrivare all’ombra della Madonnina, dove verranno ufficialmente presentate al pubblico.

Venerdì 23 marzo, da piazza Castello, gli equipaggi si presenteranno ai nastri di partenza per percorrere gli oltre 600 chilometri di gara. Passando per i territori lombardo-piemontesi, la prima sosta è prevista nella storica cornice di Villa Sparina nei pressi di Gavi, da dove le vetture ripartiranno percorrendo i paesaggi straordinari dell’entroterra ligure, fino a raggiungere a sera, Rapallo.

Sabato 24 marzo è il giorno decisivo dove gli equipaggi affronteranno le ultime prove speciali: da Rapallo sfioreranno la Superba, sosteranno nell’incantevole Villa Ottolenghi di Acqui Terme, e percorrendo le montagne dell’appenino ligure, scenderanno nuovamente verso Sanremo in vista del traguardo che la prima macchina dovrebbe tagliare tra le 18 e le 19.

Si avvicina dunque sempre più il momento di scrivere un nuovo capitolo della gloriosa storia di questa corsa che tanto ha affascinato i gentlemen drivers di una volta. Nata come opportunità per pochi facoltosi appassionati, desiderosi di cimentarsi in quella che allora poteva definirsi un’ardimentosa passeggiata verso il mare e i colori primaverili della riviera ligure, la Coppa Milano-Sanremo ha altresì visto correre grandi campioni del volante e illustri personaggi come l’indimenticabile Principe Adalberto di Savoia (vincitore nel 1933). Per rendere omaggio al celebre antenato e proseguire un’antica tradizione di famiglia inoltre, La Real Casa di Savoia ha dato comunicazione che per questa edizione sarà istituito un ulteriore premio al fair play, con la consegna del Trofeo degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia a chi nel corso della gara saprà distinguersi per spirito sportivo e cavalleresco. Un’ulteriore testimonianza, dunque, di come l’aspetto agonistico in questa competizione si è da sempre sapientemente mixato con l’esclusivo fascino di una gara singolare nel suo genere.

Le iscrizioni alla Milano-Sanremo sono aperte fino al 28 febbraio. Saranno ammesse le vetture costruite dal 1906 al 1976, munite o di passaporto Fiva, o di fiche Fia Heritage, o di omologazione Asi, o fiche Aci Sport, o appartenenti ad un registro di marca.

Di seguito, i tragitti delle due tappe.

Prima tappa (venerdì 23 marzo)

Milano

Binasco

Cassinino

Bottarone

Salice Terme

Ponte Nizza

Casa Ponte

Varzi

Montacuto

Borgoletto di Borbera

Villa Sparina

Barbellotta

Arquata Scrivia

Roccaforte Ligure

Montoggio

Lumarzo

Rapallo

Seconda tappa (sabato 24 marzo)

Rapallo

Genova

Fado Basso

Urbe

Cimaferle

Grognardo

Acqui Terme

Cartosio

Rocchetta Cairo

Piano Soprano

Bardineto

Zuccarello

Bastia

Borgo di Ranzo

Colle San Bartolomeo

San Bernardo di Conio

Taggia

Sanremo