Ricerca sul cancro, nelle piazza del savonese tornano le arance di Airc

Savona. Sabato 27 gennaio tornano in piazza le “Arance della Salute” di Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Diventando soci Airc o rinnovando la tessera, a fronte di un contributo di 9 euro si riceverà una reticella di arance siciliane.

Un acquisto che contribuirà a finanziare la ricerca. Nelle piazze saranno inoltre distribuiti vasetti di miele di fiori di zagara a 7 euro e golose marmellate di arance a 6 euro.

Questo l’elenco delle piazze che aderiscono all’iniziativa in provincia di Savona: piazza Sant’Ambrogio e piazza Matteotti ad Alassio; piazza Petrarca, Largo Doria e viale Martiri ad Albenga; piazza Santa Maria, Supermercato Conad e via Cavour ad Andora; al supermercato Conad nella galleria commerciale Carcare; piazza Stallani a Cairo; piazza Preve a Laigueglia; piazza del Mercato a Millesimo, via Paleocapa a Savona; piazza Cavour a Vado Ligure.