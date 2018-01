Tutto pronto ad Albenga per il via ai festeggiamenti del Carnevale

Albenga. Previsioni per sabato 3 Febbraio: una ventata di allegria e spensieratezza per le vie di Albenga. Dalle ore 15,00 infatti prenderà il via “CarnevAlbenga 2018” con partenza dal campo sportivo di Pontelungo in corteo con Re Carciofo, la Principessa Zucchina Trombetta, il Baronetto Asparago Violetto e Ser Cavaliere Pomodoro Cuore di Bue, seguiti da maschere, gruppi e carri allegorici con il sottofondo musicale della banda.

Durante il percorso, per la gioia dei bimbi, si terrà la distribuzione di dolcetti e caramelle, pentolacce, e raggiunto il salone delle opere parrocchiali di San Michele in Piazza Nenni si svolgerà la premiazione delle maschere e dei gruppi più originali.

L’iscrizione alla sfilata delle maschere, dei gruppi o carri, a tema libero e a titolo gratuito, i partecipanti saranno suddivisi nelle categorie: bambini e ragazzi fino ai tredici anni e gruppi; verranno premiati le tre maschere più belle, alle quali verranno assegnate coppe e premi offerti dai commercianti e il carro allegorico ovvero il gruppo più meritevole al quale verrà assegnato un premio di euro 300.

In caso di maltempo il Carnevale si terrà presso le opere Parrocchiali di San Michele.

Tanti gli appuntamenti del Carnevale albenganese:

Domenica 4 Febbraio in Località San Giorgio;

Mercoledì 7 Febbraio nella frazione di San Fedele;

Sabato 10 Febbraio presso: Opere Parrocchiali di San Michele e Opere Parrocchiali di San Bernardino

Domenica 11 Febbraio in frazione Campochiesa

Domenica 18 Febbraio in frazione Lusignano.