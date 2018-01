Il Prefetto Manari saluta Savona: “Una provincia nobile, il 65% dei Comuni ha accolto i migranti”

Savona. “Ho trovato una provincia, un po’ come in tutta Italia, desiderosa di una maggiore legalità e sicurezza. Abbiamo lavorato bene e i dati statistici ci dicono che i delitti sono in calo, un risultato positivo”. Lo annuncia con un pizzico di orgoglio Giorgio Manari, Prefetto di Savona, che dal 1 febbraio andrà in pensione salutando la città della Torretta a meno di due anni dal suo insediamento.

Come sempre, quando finisce un’esperienza, è tempo di bilanci: “Ho trovato istituzioni collaborative e sempre pronte a lavorare insieme per il benessere della collettività. Per questo ringrazio loro, le forze dell’ordine, l’autorità giudiziaria, la protezione civile e tutti coloro che con me hanno lavorato per il benessere di una provincia accogliente, dove ho vissuto con particolare piacere“.

Il “leitmotiv” dei due anni targati Manari è stato quello legato alla sicurezza che, dicono i numeri, è aumentata. Il dato, però, sembra scontrarsi con l’opinione diffusa di chi vive nel territorio savonese: “La forbice che distanzia la sicurezza reale da quella percepita è stata il motivo alla base dell’attività di prevenzione e repressione – spiega il Prefetto – Se la sicurezza reale ci dice che i reati sono in calo, quella percepita ci dice che c’è sempre maggiore necessità di divise sul territorio. Questo è stato il programma che ho tracciato, e che mi auguro possa essere proseguito in futuro”.

Il mandato di Manari è stato anche quello in cui è entrata in vigore la circolare Gabrielli, che ha comportato un “superlavoro” con, ad oggi, 750 eventi gestiti dalla Prefettura di concerto con i sindaci. Il rapporto coi primi cittadini, inoltre, è stato all’insegna di un altro tema chiave, quello dei migranti: “Devo dire che la nostra, sotto questo aspetto, è una provincia nobile – commenta Manari – il ministro dell’Interno ha tracciato il solco dell’accoglienza ponendo come principio l’equa diffusione, che qui c’è stata perchè il 65% dei Comuni ha accolto i migranti. Sicuramente all’inizio del fenomeno c’è stata qualche ritrosia – ammette il Prefetto – ma poi col buonsenso che deve caratterizzare tutta la nostra attività si è riusciti ad applicare il concetto dell’equa diffusione, con il risultato che ben 45 Comuni su 69 hanno già accolto immigrati”.

Dal 1 febbraio, dopo una vita a servizio dello Stato, Manari andrà in pensione. Ma non teme l’inattività che a volte colpisce chi si ritrova di colpo con più tempo libero: “Si è giovani fin quando i progetti superano i ricordi – io di progetti ne ho diversi, sia nel campo professionale che in quello privato, quindi farò tante cose”.

Di seguito pubblichiamo integralmente il suo saluto di commiato.