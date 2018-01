Pontinvrea, il sindaco contro il “business dell’accoglienza”. E lancia un progetto a favore delle giovani coppie

Pontinvrea. “Siamo pronti ad accogliere chi è stato identificato e che scappa dalla guerra (ma ce lo deve dire la prefettura) ma non stenderemo mai tappeti ‘rossi’ alle cooperative che fanno tutto tranne che accoglienza”. Così il sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, precisa ancora una volta la sua posizione nei confronti di quello che lui stesso definisce “il business dell’immigrazione”.

“Devo purtroppo constatare che chi specula su questa deportazione di massa a fini economici si sta riaffacciando nel nostro Comune – spiega il primo cittadino – Chi specula sull’accoglienza potrà anche allettare i nostri cittadini proprietari di appartamenti sfitti con proposte fuori mercato (tanto paga Pantalone), ma per quanto ci riguarda queste utenze (proprio perché creano utile) verranno equiparate ad attività commerciali. E visto che per il Comune aumenteranno i costi, si dovrà riconoscere un contributo di solidarietà comunale. Verranno fatte tutte le verifiche di abitabilità del caso onde evitare, come succede in alcuni paesi, che queste persone vengano addirittura messe in strutture prive di riscaldamento in territori dove in inverno le temperature scendono normalmente sotto lo zero.”

“Altra cosa invece è il progetto ‘Contro esodo’ che il Comune sta mettendo in piedi e rivolto ai proprietari di appartamenti sfitti. Questo progetto è rivolto a giovani coppie (italiane o straniere residenti in Italia da almeno 5 anni) con figli in età scolare: permetterà di avere un appartamento ad un costo calmierato e molto inferiore ai costi della città e con tutele per i proprietari. Abbiamo già alcuni contatti con proprietari di case che si sono resi disponibili e che ringrazio. Ora aspettiamo i nuovi cittadini di Pontinvrea”.

Chi fosse interessato può chiamare il Comune e chiedere direttamente del sindaco: “Darò tutte le delucidazioni del caso. Questo progetto ha l’obiettivo di garantire il futuro di Pontinvrea. Oggi la scelta dei proprietari di appartamenti è vitale anche per la sopravvivenza del nostro territorio: la scelta è speculare sul business dell’immigrazione (che non so quanto sia un fenomeno naturale o programmato per arricchire qualcuno) oppure decidere di pensare al futuro del nostro paese con progetti e programmi chiari e strutturali come quelli che l’amministrazione comunale sta portando avanti.”