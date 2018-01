Poiana ferita a Perti, Enpa: “Salvata grazie all’aiuto dei vigili del fuoco”

Finale Ligure. Girava da alcuni giorni, con un’ala fratturata ed affamatissima, nelle campagne di Perti, sulle alture di Finale Ligure. Da ieri, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, una poiana adulta è stata affidata alle cure dei volontari dell’Enpa.

Il volatile era stato visto svolazzare penosamente da diverse persone, ma era sempre fuggito alla cattura. Ieri però la poiana è finita in una zona impervia dove i vigili del Fuoco l’hanno recuperata e poi consegnata alla Protezione Animali savonese.

“Ora è al sicuro presso la sede dell’Enpa dove, oltre ad essere stata sfamata, è sottoposta alle cure per recuperare l’ala fratturata e tentare di riabilitarla per poterla mettere in grado di volare ed essere poi liberata nella zona di provenienza; nel finalese le poiane, uccelli rapaci diurni che si cibano spesso di carogne e svolgono un’importante ruolo nell’ambiente, sono discretamente numerose” spiegano dall’associazione animalista.

“Desideriamo ringraziare i vigili del fuoco per l’indispensabile collaborazione sempre garantita nei recuperi difficili di animali in difficoltà” concludono dall’Enpa di Savona.