Pietra Ligure. È una delle 10 radio più ascoltate in Italia e fa parte del gruppo Sole 24 Ore: stiamo parlando di Radio24. Da pochi giorni è in onda la pubblicità televisiva dell’emittente radiofonica il cui testo è stato scritto dal pietrese Mauro Pizzignach (clicca QUI per vederla).

Lo spot è uscito domenica scorsa sul circuito delle reti Fox e su La7 e fa parte di una campagna promozionale più ampia che coinvolge, oltre alla carta stampata e alla radio stessa, anche il web.

Pizzignach, che proviene da una storica famiglia di commercianti pietresi, dopo una breve esperienza lavorativa all’interno di un’azienda in provincia di Savona, a settembre dello scorso anno si è trasferito a Torino dove ha trovato occupazione come copywriter all’interno dello studio “Simonetti”. E proprio quest’ultimo, recentemente, è diventato il punto di riferimento per le pubblicità del gruppo Sole 24 Ore.

Per il ventinovenne pietrese questo è soltanto il primo di una serie di lavori che sono già in cantiere ma che, per ragioni di riservatezza, non possono ancora essere svelati. Nel frattempo, il giovane copywriter si gode il successo di questo importante traguardo professionale che ha già ottenuto un ottimo riscontro nella critica.