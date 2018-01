Piaggio, la Rsu “convoca” il ministero: “Subito un incontro coi rappresentanti dei lavoratori”

Villanova d’Albenga. “Il vice ministro Teresa Bellanova ed il responsabile dell’unità gestione vertenze Giapietro Castano si erano impegnati a raccogliere le indicazioni dei vari ministeri, commissioni e presidenza del consiglio per fare il punto della situazione del piano Industriale, possibilmente entro l’ultima decade di gennaio. Non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro”. E’ questa l’amara constatazione dell’Rsu di Piaggio, che dopo l’incontro in Unione Industriali del 18 gennaio scorso attendono ancora la convocazione da parte dei rappresentanti del Governo.

“Nel contempo, però, l’azienda ha avviato la procedura di cessione del ramo velivolistico civile per 23 lavoratori Piaggio verso la New Company Piaggio Aviation che successivamente andrà certificata e venduta, con la proprietà intellettuale del velivolo P180, ad una società di investitori cinesi. Quindi il cosiddetto ‘piano alternativo’ che comprende la cessione del ramo velivolistico, sta sorpassando in gran velocità ogni discussione sul piano industriale 2018-2021 che ha conseguito la ricapitalizzazione a dicembre 2017. Come già anticipato in ogni sede abbiamo richiesto che impegni precedenti e garanzie per il futuro siano oggetto di un incontro complessivo”

“Martedì 30 gennaio avremo un incontro con i lavoratori coinvolti nella cessione del ramo civile per comprendere i contenuti della lettera che avvia la procedura di cessione. La lettera è stata anticipata alle organizzazioni sindacali via mail venerdì pomeriggio. Successivamente ci sarà un incontro tra Rsu e segreterie sindacali per ottemperare ai lati formali della procedura, che diversamente andrebbe avanti comunque senza intervento delle rappresentanze sindacali”.