Provincia. Persiste un forte anticiclone sull’Europa; ecco le conseguenze sulla Liguria nella giornata odierna, lunedì 29 gennaio, secondo le previsioni del Centro Meteo Ligure.

Come da previsione, una figura potente di alta pressione condiziona il tempo atmosferico sull’Europa e sull’Italia, garantendovi condizioni di stabilità pressochè assoluta. A livello sinottico l’Europa viene interessata da una vasta figura di alta pressione, quale risultato di una distensione delle correnti zonali oceaniche alle elevate latitudini del nostro continente. Al di sotto di tale nastro trasportatore, masse d’aria molto miti di origine subtropicale oceanica vengono richiamate verso la fascia delle medie latitudini, garantendo nei territori interessati, una primavera fuori stagione.

Nell’ambito della nostra regione vi saranno alcune differenze rispetto quanto vissuto nella giornata di ieri; nei bassi strati la ventilazione tenderà infatti a ruotare debolmente dai quadranti meridionali e questo favorisce già da adesso qualche nube in più lungo i settori marittimi del nostro Appennino. Il contesto delle temperature resterà sempre ben saldo su valori di grande mitezza sia al suolo che in quota. Nell’ambito della fascia costiera, i valori massimi al suolo risulteranno appena un po’ meno tiepidi rispetto a ieri ma complessivamente gradevoli.

E l’inverno? Una parvenza di stagione sopravvive soltanto durante le ore notturne, nelle valli interne del nostro Appennino, laddove la colonnina di mercurio, grazie all’assenza del vento ed alle inversioni termiche, riesce a raggiungere valori vicini agli zero gradi.

Cielo e Fenomeni: Nuvolosità in aumento su tutta la fascia costiera già dal mattino, con addensamenti più compatti sul centro levante dove il cielo potrà risultare molto nuvoloso o coperto. Parziali schiarite invece sull’Imperiese, ed ampie zone di sereno sulle cime appenniniche, l’alta Val D’Aveto, le Alpi Marittime e quelle Liguri. Ulteriore infittimento della nuvolosità in serata sotto costa, quando non si esclude qualche localizzato sgocciolio di poco conto sul settore centro orientale.

Venti: Da sud est deboli, od al più localmente moderati.

Mari: Tra poco mosso e mosso.

Temperature: Sulle coste in aumento le minime, in calo le massime. In quota in generale aumento.

COSTA: Min +6/9°C / Max +11/14°C

INTERNO: Min -1/+5 °C / Max +3/9 °C