Liguria. Ecco le previsioni meteo per oggi.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno ma con passaggio di innocue velature, qualche nube bassa interesserà i settori interni del centro ponente ma in diradamento con il passare delle ore. Al pomeriggio residue velature interesseranno solo l’imperiese.

Venti: burrasca di ponente sul basso ligure al primo mattino. Venti deboli o a tratti moderati da nord in mattinata in rotazione da da sud ovest dal pomeriggio. Mari: agitato il basso ligure, molto mosso sotto costa ma con moto ondoso in calo. Temperature: stazionarie.

Previsioni per lunedì 22 gennaio 2019

Cielo e Fenomeni: nubi sparse un Po su tutto il territorio più compatte sul settore centro orientale ma senza precipitazioni. Venti: moderati da sud est. Mari: mossi. Temperature: in calo lungo le coste, stazionarie altrove.

Tendenza per martedì 23 gennaio 2018

Cielo e Fenomeni: nubi sparse lungo le coste più soleggiato nell’interno con ventilazione moderata da sud. Mare mosso e temperature stazionarie.