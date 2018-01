L’Under 14 del Finale Basket Club batte 87 a 36 il Bordighera

Buona la partita dei ragazzi finalesi del Finale Basket Club, Sezione della Polisportiva del Finale, che regolano con tranquillità i pari età di Bordighera.

Per tutta la gara, i nostri ragazzi, hanno cercato sempre buone soluzioni e si sono mossi con costanza in contropiede, mantenendo sempre il controllo della partita.

Non sono mancati errori sanguinosi da sotto canestro che dobbiamo cominciare ad eliminare se vogliamo giocarcela con squadre più forti:

la settimana prossima si gioca contro l’Olimpia Taggia e abbiamo bisogno di una prova maiuscola per continuare a sperare in una buona posizione ai playoff.

Di seguito il tabellino:

Novelli,

Caneto 7

Cenere 2

Genesio,

Benne 10

Ferrabone 8

Castellazzi 10

Ravera 7

Mariani 20

Trespine 6

Marinelli 11 ( 1 tripla )

Bruzzo 6