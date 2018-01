Loano, guasto alla cabina Enel del palazzetto dello sport: tecnici al lavoro

Loano. A causa di alcuni malfunzionamenti verificatisi nella giornata odierna, nel corso del pomeriggio di oggi lunedì 29 gennaio e della mattinata di domani martedì 30 gennaio gli operatori di Enel effettueranno alcuni interventi urgenti sugli apparati del palazzetto dello sport “Eliodoro Garassini” di località Fei a Loano.

Per questo motivo, quest’oggi gli impianti sportivi chiuderanno alle 21, in anticipo rispetto al consueto orario. Allo stesso modo, domani mattina la struttura resterà chiusa fino alla termine degli interventi.

“Gli operatori di Enel – precisano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – ci hanno spiegato che le operazioni in questione sono piuttosto complesse ed articolate. L’emergenza, purtroppo, è emersa soltanto nella giornata di oggi ed in maniera del tutto imprevedibile. I tecnici, tuttavia, cercheranno di ridurre al minimo i disagi e la chiusura degli impianti. Si tratta di interventi necessari per garantire il regolare funzionamento del nostro palazzetto dello sport, frequentato ogni giorno da moltissime associazioni sportive e tantissimi appassionati”.