Lite in strada tra due fratelli a Ceriale: un ferito

Ceriale. Alba movimentata a Ceriale dove, intorno alle 5 due fratelli marocchini (di 36 e 43 anni), probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo hanno avuto un’accesa discussione in strada che poi è degenerata. Uno dei due, il più giovane, è rimasto ferito e, ai soccorritori, ha riferito di essere stato colpito con un coltello.

Il nordafricano è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale ed accompagnato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso. I sanitari lo hanno poi dimesso con una prognosi di dieci giorni (i medici però non avrebbero rilevato ferite o tagli compatibili con un coltello).

Degli accertamenti su quanto successo si stanno occupando i carabinieri. Sembra comunque che a causare il diverbio sia stato lo stato di ebbrezza dei due fratelli.