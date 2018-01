Liberi e Uguali: “Nessun veto sulle candidature da Sinistra Italiana, incompatibili coi criteri decisi”

Provincia. “Le componenti di Liberi e Uguali prendono atto delle dichiarazioni rilasciate dal Coordinatore di Sinistra Italiana, che evidenzia come le notizie diffuse da un blog locale circa pretesi ‘veti’ che sarebbero stati opposti a talune candidature espresse dagli altri Partiti che compongono la Lista di Liberi e Uguali non abbiano alcun fondamento”. A parlare sono i coordinatori provinciali di Liberi e Uguali Walter Sparso, Elvio Tarditi ed Enrica Tonola; il riferimento è al comunicato stampa con cui Sinistra Italiana (per voce dello stesso Walter Sparso) smentiva, appunto, la voce sull’esistenza di “veti” legati alle candidature.

“Del resto – precisano da LeU – detti veti non sarebbero neppure compatibili con i criteri che sono stati decisi dai partiti che compongono la lista per l’individuazione dei candidati. Essi, al fine di operare le scelte più efficaci e più rispondenti ai territori, sono stati proposti dagli organismi locali dei Partiti; sulla ‘rosa’ così determinata, che è risultata costituita da un numero di candidature più che doppio rispetto alle persone che potranno far parte delle liste, nei prossimi giorni le direzioni nazionali, di comune accordo, effettueranno la necessaria selezione delle proposte più ‘forti’ e più utili alla Lista e la conseguente scelta dei candidati”.

“E’ nostra convinzione che i candidati di Liberi e Uguali devono essere individuati tra le persone che possono rappresentare al meglio e più efficacemente la nostra lista” concludono i coordinatori provinciali.