Incidente sulla A6: donna incastrata nell’abitacolo, feriti anche due bambini

Agg. ore 10.45: l’autostrada è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia.

Altare. L’autostrada A6 è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Altare e Millesimo a causa di un incidente verificatosi intorno alle ore 8.30.

A causare l’incidente probabilmente l’asfalto ghiacciato: una donna, che viaggiava con due bambini in direzione Torino, ha perso il controllo della propria vettura ed è andata a schiantarsi contro il muro. Mentre i due bambini sono rimasti feriti in modo lieve, la donna è rimasta incastrata nell’abitacolo e per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute anche l’automedica, l’elicottero e due ambulanze, una della Croce Bianca di Carcare e l’altra della Croce Bianca di Altare. La donna, che lamentava dolori alla schiena e al torace, è stata portata con l’elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, mentre i due bambini sono stati trasportati al San Paolo di Savona in codice giallo.