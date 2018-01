Giornata della vita consacrata, una messa in Duomo a Savona

Savona. Venerdì 2 febbraio alle 18 in cattedrale a Savona, il vescovo Calogero Marino celebrerà la messa per la “Giornata della vita consacrata” con i religiosi e le religiose della diocesi.

La funzione avrà inizio alle 17.45 in Cappella Sistina, con la liturgia della luce e la processione con i ceri e sarà animata dal coro San Pietro, diretto da padre Piergiorgio Ladone. Questo appuntamento fu istituito da papa Giovanni Paolo II nel 1997 come occasione per ringraziare Dio del dono della vita consacrata e pregare per tutti i religiosi e le religiose del mondo.

“Il consacrato è il testimone di Cristo – spiega a ‘Il Letimbro’ suor Giuseppa Prestifilippo dell’istituto Nostra Signora di Misericordia di Savona e delegata Usmi – è colui che annuncia il Vangelo agli uomini attraverso la propria esistenza”.